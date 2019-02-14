Kocakaya esnaf ziyaretinde

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre Belediye Başkanı Adayı İYİ Partili Okan Kocakaya, esnaf ziyaret ederek, projelerini anlattı.

Millet İttifakı'nın Demre Belediye Başkanı adayı olan İYİ Partili Okan Kocakaya'nın esnaf ziyaretine CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, CHP eski ilçe başkanları Nusret Bayar ve Ünal Çetinkaya, MHP eski İlçe Başkanı Ahmet Gümrükçü, bazı Demre Belediye Meclisi üyeleri, eski belediye meclisi üyeleri ve partililer eşlik etti.

Okan Kocakaya ve beraberindekiler ilçe merkezindeki esnafları tek tek ziyaret etti. Kocakaya, "Demre'ye ilkeli, yeni nesil bir belediyecilik gelecek. Yolda gördüğünüz küçük bir bozulmayı, caddenizde gördüğünüz bir sorunu direkt beni arayarak iletebileceksiniz. Sorunları anında çözeceğim. Zaman zaman sizlerle bir araya geleceğim. Gerekirse bir esnaf meclisi oluşturacağız. Sorun yaratan değil, sorun çözen bir anlayışla Demre'yi sizlerle birlikte yöneteceğiz. Sizlerin önerileri her zaman yol gösterici olacak" dedi.

Ziyarette esnafın istekleri ve önerileri de dinlendi.

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