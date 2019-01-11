Kocagöz'ün Büyükşehir'de tüm görevlerine son verildi

ANTALYA, () - BAŞKAN Menderes Türel, Ak Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Mesut Kocagöz'ün tüm görevlerine son verdi.

Ak Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Mesut Kocagöz, bir süreden beri parti disiplinine, siyasi ilke ve nezakete aykırı başka siyasi partiler ile görüşmeler yaptığı iddiaları üzerine Başkan Türel tarafından tüm görevlerinden alındı.

Mesut Kocagöz, ANET Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, Antalya Hayvancılık A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmekteydi.

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