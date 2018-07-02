Kocaeli’nde televizyona en çok talep Gebze'den geldi

KOCAELİ, () - KOCAELİ’NİN televizyon ve projeksiyon kategorisi alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, erkeklerin kadınlardan 7 kat fazla televizyon alışverişi yaptığını en çok talebin de Gebze’den geldiğini açıkladı.

Kocaeli’nde, erkekler kadınlara göre 7 kat fazla televizyon alışverişi yaptı. En çok alışverişin 29-38 yaş aralığı tarafından yapıldığını belirten Hepsiburada yetkilileri, en çok talebin Gebze’den geldiğini açıkladı.Gebze’yi sırasıyla İzmit, Gölcük, Çayırova, Darıca, Körfez, Derince, Başiskele ve Kartepe takip etti. Ocak-Haziran 2018 döneminde televizyon ve projeksiyon kategorisinden yapılan alışverişlerde talep, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı.

TELEVİZYON VE PROJEKSİYONA İLGİ ARTIYOR

Müşterilerin alışveriş eğilimleriyle ilgili açıklama yapan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan değişen tercih ve alışkanlıklara dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Büyük ekran televizyon alışverişini e-ticaretten yapanların oranı geçen yılın Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi, projeksiyon kategorisinde ise bu oran yüzde 21 oldu. En çok alışverişi 28-45 yaş aralığındaki müşterilerimiz yaptı. Televizyon alışverişini Hepsiburada’dan yapan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından en çok alışveriş yapan iller sırasıyla, Konya, Antalya, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep oldu. Projeksiyon alışverişinde ise büyük şehirlerin yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ, Gaziantep ve Muğla da yoğun ilgi gösteren iller arasında. Biz de Hepsiburada olarak müşterilerimizin eğilimlerini yakından takip ederek onların talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliği ve alışveriş deneyimini sürekli geliştirerek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz."

TELEVİZYON SEÇMENİN PÜF NOKTALARI

Televizyon seçiminde ilk adımın boyut tercihi yapmak olduğunu söyleyen Erturan, "Ortalama bir salon için 42-55 inç arasının, mutfak, misafir veya çocuk odaları içinse 26-34 inç arası bir televizyonun uygun olduğunu belirtiyor. İnternet üzerinden yayın izlemek ya da internet sitelerine TV’lerinden bağlanmak isteyenlere akıllı televizyonları incelemelerini öneriyorum. Bir TV sağlayıcısından hizmet almayan,yayınını çanak anten aracılığıyla sağlayan müşterilerimize dahili uydu alıcısı bulunan televizyonları öneriyoruz. Derinlik hissini yaşamak isteyenlerin ise kavisli Curved TV’leri alışveriş listelerine eklemelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

TV TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?

Özellikle LED televizyonlarda ekranların sensörlerden oluşması nedeniyle daha hassas olunması gerektiğini, ekranların sert temizlik malzemeleriyle bastırılarak temizlenmesinin hasara neden olabileceğini belirten Erturan, "Daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için tüm TV ekranlarının, temizlik için üretilen özel solüsyonlarla ve yumuşak bezlerle temizlenmesini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hepsiburada, son teknolojiye sahip televizyon ve projeksiyon cihazları yüzde 40’a varan avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor. Her ihtiyaca uygun ürün yelpazesiyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırıp, her ortama uyum sağlayacak televizyon ve projeksiyon ürünleri sunuyor.

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