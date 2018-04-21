Kocaeli itfaiyesi AFAD da eğitim aldı

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi'nin deprem ve afet durumlarına hazırlık eğitimleri Ankara'da AFAD yerleşkesinde yapıldı.

AFAD tarafından Afet ve Acil Durum Eğitimi Merkezi Ankara Yerleşkesi'nde verilen eğitimler, 5 gün sürdü. Hafif arama ve kurtarma eğitimi kapsamında 20 kişiden oluşan Kocaeli İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi, 10 ayrı kademede eğitimden geçirildi. Tamamlanan eğitim ile arama kurtarma ekipleri, başta deprem olmak üzere afetlere yönelik olarak, afet sırasında ve sonrasındaki çalışmalara öncülük yapabilecek hale gelecek. Ekipler, eğitim sonunda hafif arama ve kurtarma bilgisi, ilkeleri, yöntemleri ile ekip ruhuyla çalışma becerilerine sahip başarılı birer müdahaleci olarak görev alacak.