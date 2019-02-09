Kocaeli'de tramvay hattının ikinci etabı faaliyete başladı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()-KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'e yapılan tramvay hattının ikinci düzenlenen törenle hizmete girdi.

Geçen yıl Ağustos ayında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Akçaray'ın ikinci etap çalışmaları tamamlandı. Bugün Akçaray Seka Park durağında düzenlenen törenle 2 kilometre 200 metre uzunluğunda inşa edilen 2. etap hattı hizmete girdi. Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi ve Okullar Bölgesi duraklarından oluşan hattın açılış töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bu büyük bir çalışmanın ürünü, dışarıdan görüldüğü gibi kolay değil. Zaman istiyor. Büyük bir teknik, altyapı istiyor. Şehir içerisinde bizi çok yormuştu. Çünkü altında su, yağmur suyu, kanalizasyon gibi tesisatların olmaması gerekiyor. Asıl işi zorlaştıran kısmı onların deplasesi. Onların olmadığı yerlerde bunun inşaatı biraz daha kolay. İnşallah bu hizmet kentimizin her yerine devam edecek. Türkiye'nin, belki Avrupa'nın en güzel tramvaylarından biri ve yerli. Bunun başlangıcında bir güvensizlik vardı. Ancak ben mutlaka yerli olacak diye ısrar ettim. 'Türkiye'de üretilecek' dedim. Bunun şu anda yüzde 70-80'i yerli üretim. Bir kısım parçası dışarıdan alınıyor. Rayımız, kaportamız, dingilleri, motoru, büyük bir kısmı burada yapılıyor." dedi.

Konuşmalarının ardından Karaosmanoğlu, tramvayın vatman koltuğuna geçerek ikinci hattın ilk seferini gerçekleştirdi.