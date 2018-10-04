Kocaeli'de sosyal medya propagandası operasyonu

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı iddia edilen A.Y. gözaltına alındı.

Körfez Cumhuriyet Savcılığı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan A.Y.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları incelemeye aldı. Sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen A.Y.'nin Körfez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenlendi. Gözaltına alınan A.Y. sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.