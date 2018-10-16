Kocadon, Muğla Büyükşehir Belediye Başlanlığı'na talip olacak

MUĞLA'nın Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, 18 Ekim Perşembe günü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapacak.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yazılı açıklama yaptı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda vatandaşa en iyi hizmeti vermek için var gücüyle çalıştığını belirten Kocadon, "Bilgi ve birikimimizi, tecrübelerimizi halkımız için kullanmak arzusuyla 18 Ekim 2018 Perşembe günü saat 13.30'da CHP Muğla İl Başkanlığı'na, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı aday adaylığı başvurumu gerçekleştireceğim" dedi. Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan ilk isim, CHP Muğla eski Milletvekili Nurettin Demir oldu.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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