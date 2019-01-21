KOBİ'lere yurt dışı iş gezisi desteği

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 'KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Yurt Dışı İş Gezisi Destekleri' kapsamında KOBİ'lere konaklama, ulaşım, tercüme, rehberlik, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderleri gibi kalemlerde, gidilecek ülkeye göre 3 bin lira ile 5 bin lira arasında katkı sağlanacağını kaydetti.

Davut Çetin, şartları sağlayan ve destekten faydalanmak isteyen KOBİ'lerin taleplerini oda ve borsalara iletmeleri gerektiğini belirtti. Davut Çetin açıklamasında şunları kaydetti;

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KOBİ'lerimizin uluslararası pazarlara açılmalarını teşvik etmek, bu çerçevede yurt dışı iş gezilerini yaygınlaştırarak rekabet güçlerini artırmaya yönelik adımlarını desteklemek adına KOSGEB'le yeni bir destek modeli konusunda işbirliği gerçekleştirdi. 'KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Yurt Dışı İş Gezisi Destekleri' çerçevesinde KOBİ'ler; Oda ve borsaları kanalıyla yurt dışına gerçekleştirecekleri iş gezilerinde destek almaya hak kazanabilecek."

"Bunun için öncelikle KOSGEB veritabanına kayıtlı 10 işletmenin biraraya gelmesi gerekiyor. Bu kapsamda işletmelere KOBİ'lere konaklama, ulaşım, tercüme, rehberlik, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderleri gibi kalemlerde, gidilecek ülkeye göre 3 bin lira ile 5 bin lira arasında katkı sağlanacak. Destek miktarı Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 5 bin lira, Çin Halk Cumhuriyeti dâhil diğer ülkeler için 3 bin lira olarak belirlendi. Bu kapsamda meslek kuruluşları ile toplantı ya da inceleme gezilerinin de programda yer alması gerekiyor."

"KOBİ'lerimizin uluslararası trendleri yakından izlemeleri, edindikleri bilgileri kendi sektörlerine yansıtmaları ve yurtdışı networklerini geliştirmeleri adına son derece cazip bir imkân sunuluyor. İlgilenen üyelerimiz TOBB'un internet sayfasında yer alan http://kobi.tobb.org.tr linkinden detaylı bilgi edinebilir. Üyelerimizi bu imkandan en iyi şekilde yararlanmaya davet ediyorum."

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