KMTSO'nun 67 kişilik meclisi belirlendi

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) yapılan seçimlerle 67 kişilik meclisi belirlendi. Eski meclisteki 28 isim yeni mecliste yer almadı.

3 bin 645 üyesi bulunan KMTSO'nun meslek komitesi ve meclis üyelikleri seçimleri, oda binasında gerçekleştirildi. KMTSO Meclis Başkanı Hanifi Öksüz'ün 'Dokuma boya ve kasara sanayi' meslek komitesinde, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun'un da 'Enerji' meslek komitesinde oyunu kullandığı seçimin sonunda 29 meslek grubunda 163 meslek komitesi üyesi ile 67 meclis üyesi seçildi.

Geçici sonuçlara göre Hanifi Öksüz ile Serdar Zabun yeni mecliste yer alırken, meclise 28 yeni isim girdi. Seçimin sonunda tebrikleri kabul eden Serdar Zabun, demokratik bir ortamda seçimleri tamamladıklarını ifade ederek, "Şehrimiz ve iş dünyamızın kalkınması için çalışarak uzun ve yorucu bir dönemi nihayetlendirdik. Bugün burada demokrasinin en güzel örneklerinden birisini sergileyerek seçimlerimizi tamamladık. Eski meslek komitesi ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Göreve gelen yeni sanayici ve tüccar arkadaşlarla birlikte Kahramanmaraş'a daha fazla hizmet etmeye, yeni bir vizyonla şehrimiz için daha çok koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hanifi Öksüz ise seçimlerin Kahramanmaraş iş dünyası için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Kahramanmaraş sanayileşmede çok önemli bir mesafe kat etmiştir. Kahraman şehrimiz bugün dev üretim tesisleriyle, dünya çapında markaları ve 150 bin mevcutlu istihdam ordusuyla, ekonomide istiklal mücadelesi vermiştir. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası yeni ve dinamik kadrosuyla çıtayı daha yukarıya taşıyacaktır. Seçimlerin kentimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından 67 kişilik kendi içinde meclis başkanını, yönetim kurulu başkanı ve üyelerini belirleyecek.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×