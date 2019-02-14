KMTSO'da işletmelere sunulan teşvik ve destekler anlatıldı

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) yapılan seminerle devletin işletmelere sunduğu teşvik ve destekler anlatıldı.

Odanın Toplantı Salonu'nda moderatörlüğünü KMTSO Genel Sekreteri M.Akif Pakdil'in yaptığı seminerde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Ali Yüce, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Gülden Uslu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Harun Akbalaban ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) İl Koordinatörü Yusuf Köleli konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde Ali Yüce KMTSO üyelerine bir sunum yaparak İŞKUR’un sunduğu teşvikler ile aktif işgücü programları ve kısa çalışma ödeneği konularında bilgiler verdi.

Gülden Uslu ise 10 ayrı başlık altında sunulan KOSGEB destek programları ve acil destek kredisi gibi finansman destekleri ile laboratuar destekleri hakkında detaylı sunumlar yaptı.

Harun Akbalaban da SGK tarafından uygulanan istihdam desteklerine değinerek, ilave istihdam teşviki, 5 puanlık MYÖ sigortası teşviki, 6 puanlık MYÖ sigortası teşviki, 5 puanlık GSS teşviki ve yatırım teşviki konularında bilgilendirmede bulundu.

Yusuf Köleli ise DOĞAKA 2019 Yılı mali destek programları hakkında bilgi vererek imalat sanayisine yönelik mesleki eğitimin geliştirilmesi mali destek programı, bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması mali destek programı ve seracılığın geliştirilmesi mali destek programı konularını içeren sunumlar gerçekleştirdi.

Seminer, katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile sona erdi.

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