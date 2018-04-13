Kızkalesi'nin sorunları masaya yatırıldı

Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, turizm sezonu öncesi Kızkalesi'nin sorunlarının masaya yatırıldığı 'Turizm ve Güvenlik' konulu toplantı düzenledi.

Erdemli ilçesine bağlı turistik Kızkalesi Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Kaymakam Avni Kula ve beraberinde daire amirleri yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturabilmek için çalıştı. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen toplantıya Kula'nın yanı sıra Erdemli Belediye Başkan Vekili Şevki Şevk, Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Şube Müdürü Yusuf Güzel, Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Barbarossa Otel'de yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Kula, "Kızkalesi turizmde Mersin'in dışa açılan kapısıdır. Burası için şikayette bulunma değil el birliği yapma zamanıdır. Esnaf ve işletmecilerin sorunlarını dinleyip not edeceğiz. Öncelikle yeni sezonun tüm esnaf ve işletmecilere hayırlı olmasını diliyorum. Kızkalesi'nde yaşanan sorunları yakından biliyoruz. Tatile gelen vatandaşın huzurunu bozacak her türlü gelişmelerin önüne geçecek tedbirleri aldık. Kızkalesi için şikayet etme zamanı değil el birliği yapma zamanıdır. Dünya harikası Kızkalesi'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtılması gerek" dedi.

Sorunları sıralayan Kula, "Deniz içindeki kalenin ışıklandırılması, gürültü kirliliği, güvenlik, beldenin altyapısı, sezon içinde sık sık elektriklerin kesilmesi, belde içinden geçen yol çalışması, Kızkalesi plajı, Kızkalesi sahil yolunun ışıklandırılması, plajdaki duş ve tuvaletlerdeki yetersizliğin giderilmesi, sahilde su satan çocuklar gibi sorunlara önlem alıyoruz. Yüksek sesle müzik yayınının durdurulması, sahile araç ve motosikletlerin girmesinin engellenmesi, Kızkalesi'ne gelen tatilcileri rahatsız eden değnekçilerin ortadan kaldırılması gibi sorunları gidermek için çaba harcayacağız. Sorunların üzerine korkarak değil cesaretle ve bilinçli bir şekilde gidilerek çözüm arayacağız" diye konuştu.

Kula, toplantı sonrası beraberindeki heyetle birlikte sahilde incelemelerde bulundu.



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