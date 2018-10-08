Kızkalesi'nde ödüller sahiplerini buldu

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'de Erdemli Belediyesi tarafından organize edilen Kızkalesi Medya Günleri kapsamındaki Yerel Medya Özendirme Yarışması'nda dereceye giren gazeteciler ödüllerini aldı.

İlçedeki bir otelin ev sahipliğindeki ödül gecesinin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "İlk kez 2015 yılında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerini kapsayacak şekilde bir etkinlik düzenledik. Her yıl büyüyerek, bu sene uluslararası bir kimlik kazandık. Yerel medya mensuplarımızın tanışmalarını, sorunlarını tartışmalarını ve bu ülkenin güzel yarınları adına güçlenmelerini arzu ediyoruz. Önemli bir amaca hizmet ediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından 38 dalda dereceye giren gazeteciler ödüllerini aldı. Basın mensupları, gün içerisinde Erdemli'nin tarihi mekanlarını gezme fırsatı da buldu.



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