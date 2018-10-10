Kızıltan: Gemi batarsa hepimiz boğuluruz

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, bankacılık işlemlerinden alınan ücretin eski rakamlara çekilmesini talep ederek, "Bankalarımız ve iş dünyası aynı geminin içindeyiz. Gemi batarsa hepimiz boğuluruz" dedi.

Kızıltan ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Tarafların ülke ekonomisi ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu ziyarette finans sektörünün reel sektöre destek olması gerektiğini söyleyen Kızıltan, "Ödeme vadelerinde firmaların birbirlerine gösterdiği anlayışı bankalardan da bekliyoruz. Son birkaç ayda 4-5 katına çıkan bankacılık işlemlerinden alınan ücret ve komisyon oranlarının eski rakamlara çekilmesi ve KOBİ'lerin yaşamalarına destek olmaları yönünde bir karar almalarını Türkiye Bankalar Birliği'nden bekliyoruz. Bankalarımız ve iş dünyası aynı geminin içindeyiz. Bir tarafta yaşanacak her hangi bir olumsuzluk, iki tarafa da zarar verecektir. Gemi batarsa hepimiz boğuluruz. Aynı hedeflerle hareket etmeliyiz" diye konuştu.

Ziyarette; vadesi gelmemiş kredi taksitlerinin erken ödenmesi talebi, kefaletle kullandırılan teminat mektuplarının limitlerinin sıfırlanması ya da limitlerinin düşürülerek teminata bağlanması talepleri, borçlu cari hesap kredilerinin kullandırılmaması gibi sorunlar da masaya yatırıldı.



FOTOĞRAFLI

