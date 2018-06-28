Kızılırmak Deltası Bahreyn’de tanıtıldı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () – SAMSUN Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 42’nci Dünya Miras Komitesi toplantısına katılım sağlayarak Kızılırmak Deltası’nın tanıtımını yaptı.

UNESCO Daimi Temsilcisi Paris Büyükelçisi Ahmet Altay Cengizer’in de katılarak destek verdiği toplantıya Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirtaş, Uzman Şehir Plancısı Levent Keskin, Danışmanlar Sunay Demircan ve Zeynep Bilgi Demircan, Alan Başkanı Mustafa Güler, ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümünden Prof. Dr. Zeki Kaya katıldı.

Dünya doğal mirası geçici listesinde yer alan Kızılırmak Deltası’nın tanıtımı amacıyla ilgili taraflara çeşitli tanıtım materyallerin dağıtıldığı ve bilgi verildiği toplantıda daimi liste hedefinin gerçekleşmesi için yapılması gerekenler konusunda da fikir alış verişinde bulunuldu.

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