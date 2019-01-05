Kızılgüneşler'den hastaneye anlamlı bağış

İZMİR Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi'ne 24 hastanın eş zamanlı takibinin yapılabileceği merkezi monitör sistemi bağışladı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi'ne yaklaşık 80 bin lira tutarında merkezi monitör sistemi hediye etti. Göztepe Lions Kulübü temsilcileriyle birlikte hastaneyi ziyaret eden Emre Kızılgüneşler'i Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ve Birim Sorumlusu Doç. Dr. Barış Malbora karşıladı.

Teknolojik olarak kaliteli ve kabul görmüş bir markayı hastaneye kazandıran Emre Kızılgüneşler, cihazın hayırlı olmasını diledi. Göztepe Lions Kulübü aracılığıyla Emre Kızılgüneşler'e ulaştıklarını anlatan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Sorumlusu Doç. Dr. Barış Malbora, cihazın hastaların yaşamsal verilerini izleyen monitörleri birbirine bağladığını ifade etti. Monitörlerde hastanın kalp atım hızı, solunum sayısı ve vücudun oksijenlenmesini görebildiklerini belirten Dr. Malbora, "Her hastanın başında bu değerleri gösteren ayrı monitörler var. Bağışlanan cihaz tüm monitörleri tek ekranda aynı anda gösterebiliyor. Daha önce hasta başında bu değerler hemşireler tarafından kontrol ediliyordu. Ama şimdi tüm sağlık personelleri 24 hastayı eş zamanlı olarak oturdukları yerden izleyebilecekler" dedi. Merkezi monitör sistemini kendi telefonlarına entegre ettiklerinde cep telefonlarından dahi hasta takibi yapabileceklerini dile getiren Malbora, "Tüm yaşamsal verilerini birlikte görüp dışardan bile takip edebileceğiz. Hangi hastanın kalp atım hızı hızlandı, hangisinin solunumu yavaş, bunların hepsi takip edilebilecek. Sistem hastayla ilgili ani gelişen bir olumsuzluğun daha hızlı fark edilmesini sağlayarak hizmetimizin kalitesini arttıracak. Çok ciddi bir ihtiyacımız karşılanmış oldu" diye konuştu.

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi'nin 24 yataklı İzmir'deki en büyük servis olduğunu dile getiren Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ise son derece deneyimli bir ekibe sahip olduklarını belirterek en iyi onkoloji hizmetini vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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