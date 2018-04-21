Kızılcahamam'da uyuşturucu operasyonu

ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa, daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 'uyuşturucu madde ticari yapmak' suçundan dolayı İ.Ç, M.K., N.Ö., M.Ş., M.Ç. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, bir adet ruhsatsız pompalı tüfek, bu tüfeğe ait fişekler, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 8 adet cep telefonu ve bu telefonlara ait kartlar ile bir adet laptop ve 1 adet hardisk ele geçirildi. Emniyette yapılan işlemlerin ardından altı şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.B. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğer beş şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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