Kızılay’a mahalle desteği

KAYSERİ'de Kızılay’a kan desteği sürüyor. Kuruma ait kan bağışı otobüsü mahallelerde vatandaşın da desteği ile kan topladı.Türk Kızılayı’nın 'Hayat kurtarmak senin kanında var' sloganı ile başlattığı kampanyaya destek sürüyor. Kızılay’ın bu yönde yaptığı çağrının ardından Kayseri’de mahalle sakinleri de harekete geçti. Melikgazi İlçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi sakinleri, Kızılay’a ait kan bağışı otobüsünde kan bağışında bulundu. Görevlilerce sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar daha sonra bağış yaptı. Mahalle Muhtarı Zeki Kala’da kampanyaya destek veren mahalle sakinlerine teşekkür etti. Kan stoklarında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için mahalle sakinleri olarak Kızılay’a destek verdiklerini ifade eden Kala, “Kan herhangi bir atölyede ve ya fabrikada üretilen bir şey değildir. Bir gün herkese lazım olabilir. Bu bir vatandaşlık görevidir. Biz de bu kapsamda vatandaşlarımızın da desteği ile kan bağışında bulunduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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