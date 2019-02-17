Kızılay, Silopi'deki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde Türk Kızılayı tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 350 koli giyim, 75 koli gıda ve 180 kumanya, Silopi Kızılay Şubesi'ne gönderildi. Kızılay şubesince, ilçe merkezinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine yardım malzemeleri dağıtımına başlandı.

Köylerde eğitim gören öğrencilere de yardım malzemelerinin ulaştırılacağını anlatan Türk Kızılayı Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, "Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından şube başkanlığımıza 350 kişilik elbise yardımı, 75 kolilik gıda yardımı ve 180 et kumanyası gönderildi. Daha önceden ilçe merkezimizde tespit etmiş olduğumuz 100 yetim ve muhtaç çocuğumuza elbise yardımlarımızı gerçekleştirdik. Aynı zamanda 50 muhtaç ailemizin gıda ve et kumanyalarının da dağıtımını gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde köy okullarında okuyan yetim ve muhtaç öğrencilerimizi okul idareleri ile tespit edip inşallah onlarında elbise yardımlarını gerçekleştireceğiz" dedi.

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