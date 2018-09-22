Kızılay, kurban kavurması dağıttı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - TÜRK Kızılayı Osmaniye Şubesi tarafından, ihtiyaç sahiplerine her biri 800'er gram kıyma ve kuşbaşı şeklinde 576 kutu kurban kavurması dağıtıldı.

Türk Kızılayı Şube Başkanı İsmet İpek, genel merkezin yeni yapılanma çalışmaları sebebiyle 700'e yakın şubenin çoğunun kapatıldığını, açık kalan 179 şube içinde Osmaniye şubesinin de yer aldığını belirtti. Osmaniye şubesinin hem sorumluluğunun hem de yardım çalışmalarının arttığını anlatan İpek, bu yıl 1113 gıda kolisi, 792 adet konserve, 4 bin 557 adet giysi 400 paket şeklinde 2 ton pirinç, un, zeytinyağı, nohut dağıttıklarını, ayrıca Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 801 aileye bir defaya mahsus olmak üzere 350’şer lira olmak üzere toplam 280 bin 350 TL nakdi yardım yaptıklarını, genel merkezin düzenlediği kampanyalara destek için yapılan bağışların Arakan, Afrin ve Filistin’e gönderilmek üzere ilettiklerini söyledi.



576 KUTU DAĞITILDI

Türk Kızılayı’nın vekaletle kurban kesme modelini amacına ve kuralına uygun gerçekleştirdiğini anlatan İpek, şöyle konuştu: "Vekalet sahipleri için kurbanlar veterinerlerin, din görevlilerin ve noter huzurunda kesilir. Kesilen etler Et ve Süt Kurumu depolarında kavurma haline getirilir. Yıl içerisinde ihtiyaç sahibi şubeler tarafından ailelere verilir. Türk Kızılayı'nın kurban kavurmaları içinde şubemize gönderilen 576 kutu kurban kavurmasını üyelerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıttık."

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