Kızılay İzmir Şubesi'nde Baykalmış güven tazeledi

KIZILAY İzmir Şubesi olağan genel kurulunda mevcut başkan Kerem Fahri Baykalmış güven tazeledi. Genel kurula katılan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın 2018 yılında gerçekleştirdiği 23 milyon kişilik insani yardımı 2019 yılında 30 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kızılay İzmir Şubesi olağan genel kurulu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda yapıldı. Genel kurula Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi, Genel Müdür İbrahim Altan, Türk Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Kızılay üyeleri katıldı. Divan Başkanlığı'nı Yusuf Kenan Çakar'ın yaptığı genel kurulda, Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Genel Başkan Dr. Kerem Kınık'a plaket takdim etti.

HEDEF 2019'DA 30 MİLYON İNSANİ YARDIM

Genel kurulda konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 2018 yılında yapılan 23 milyon kişilik insani yardımı 2019 yılında 30 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Tamamen gönüllük esasında çalışıyoruz, bu çok kıymetli. Bizler 'dertleniyorum öyleyse varım' diyen bir hareketiz. Başkasının acısına sorumluluk hissetmek hareketimizin en temel özelliklerinden. İşimiz çok, dünya her zaman sıkıntılıydı ama bu aralar biraz fazla sıkıntılı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana insanlığın yaşadığı en büyük krizi yaşıyoruz. Paylaşma olmayınca acılar büyüyor, kavgalar ve düşmanlar artıyor. Biz Türk Kızılayı olarak acıları dindirme vazifesini üstleniyoruz. Birçok ülkede faaliyet gösteriyoruz. Suriye'de 10 bin çocuğa analık babalık yapıyoruz. Afetleri, olağanüstü durumları toplum bazlı olarak yönetmek zorundayız. Vazifemiz herkese güvenli yaşam kültürünü aşılamaktır. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokolle yaklaşık 18 milyon talebemizin tamamına ve ailelerine ilk yardım ve temel afet bilinci adına alınacak eğitimleri müfredata koyacağız. Amacımız memleketimizde 2030 yılına kadar yardıma muhtaç insanımızın kalmaması" dedi.

Genel kurulda yapılan seçimde, tek aday olan mevcut Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, güven tazeledi.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()

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