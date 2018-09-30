Kızılay: İzmir'de 50 bin bağışçıya ihtiyaç var

TÜRK Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi, düzenli kan bağışçılarına madalya ve plaket verdi.

İzmir’de düzenli kan bağışçılarına Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi tarafından düzenlenen tören ile plaket ve madalya verildi. Fuar Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, 45 kez kan bağışında bulunmuş 86 bağışçıya plaket, 35 kez kan bağışında bulunmuş 121 bağışçıya altın madalya, 25 kez kan bağışında bulunmuş 383 kişiye gümüş madalya, 10 kez kan bağışında bulunmuş 816 kişiye bronz madalya takdim edildi. Törende konuşma yapan Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök tüm bağışçılara teşekkürlerini ileterek, "12 yılda çok yol kat ettik. Siz bağışçılarımız ile beraber bir aile olarak hayat kurtarmak için özveriyle gece gündüz çalışıyoruz. Bu aileyi bir sayı daha büyütebilirsek, İzmir’de herkesin sorununu çözmüş olacağız" dedi.

Ege Bölge Kan Merkezi’nin amacının en kısa sürede bölgenin tüm kan ihtiyacını karşılayacak bağışçı sayısına ulaşmak olduğunu söyleyen Gökay Gök, şöyle konuştu:

"Bölgemizin ihtiyacı 320 bin ünite. Yılda bir kez bağış yapan 320 bin kişi veya yılda 2 kez bağış yapan minimum 160 bin bağışçı gerekiyor. Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak illerimizde beklenilen sayıya ulaştık. İzmir’de ise 50 bin bağışçı ihtiyacımız var. İzmir ‘de yılda 1 kez bağış yapacak 50 bin kişi veya yılda 2 kez bağış yapacak 25 bin kişi gerekiyor. Kadınların bağışçı olmaları için cesaretlendirilmesi ve zayıf görülmemesi lazım. Türkkök projesi ile uzun yıllardır toplanamayan kök hücresini toplamayı başardık. Nükleik asit testi(NAT) aracılığıyla, 1 yılda saptanabilen kandaki hastalıkları 20 günde saptayabilir hale geldik. Şuanda Kızılay kanları yüzde 99 güvenli."

Hande NAYMAN/ İZMİR, ()

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