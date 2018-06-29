Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

KAYSERİ, () - TÜRK Kızılay'ı Kayseri Şubesi 1 Kamyon yiyecek kuru gıda Malzemesini Yahyalı'nın merkezi ve yeni mahalle olan köylerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Türk Kızılayı kayseri şubesi başkanı Ayhan Uzandaç ve kadın kolları başkanı Meral Göngör ile birlikte gelen ekip Kayseri'den getirdikleri 1 kamyon yiyecek malzemesini Kaymakam Gökay İçen ile birlikte dağıtımını gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 koli malzemeyi Yahyalı sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğine bırakan ekip geri kalan 200 koli malzemeyi dağıtmak üzere Kaymakam Gökay İçen'le birlikte Büyükçakır mahallesine hareket etti. Köy muhtarı, ihtiyar heyeti ve din görevlilerinin de refakat ettiği dağıtım sonunda İlçe kaymakamı Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

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