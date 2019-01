Kızılay'dan Başkan Akgül'e ziyaret

ANKARA,()-TÜRK Kızılay'ı Mamak Şube Başkanı Şükrü Can, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Şükrü Can, Türk Kızılay'ının Mamak’ta yaptığı ve yapacağı faaliyetler hakkında bilgi vererek, Mamak Belediyesi ile Türk Kızılay'ı arasında ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Başkan Akgül’e teşekkür etti. Mamak'ta bir yıl içerisinde 500 aileye maddi destek, yaklaşık 2 bin aileye gıda ve giysi yardımı yaptıklarını belirten Şükrü Can, okullarda ve kurumlarda 2 bini aşkın kişiye de ilk yardım eğitimleri verdiklerini söyledi.

'KIZILAY’A DESTEK ÖNEMLİ'

Türk Kızılay'ının çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Başkan Mesut Akgül de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Akgül, "Türk Kızılay'ı gerek yurt içinde gerekse dünyanın dört bir yanında mazlumlara el uzatan önemli bir yardım kuruluşumuzdur. Vatandaşlarımızın Kızılay’a destek vermesi önemli. İlçemizdeki kan bağışçı sayıları bizleri mutlu ediyor. İnşallah bu desteğin artmasını ümit ediyorum" dedi.

