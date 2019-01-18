Kızılay'dan Amik Ovası'nda mağdurlara sıcak yemek

HATAY'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu Afrin 18 Mart Barajı kapaklarının açılmasıyla Amik Ovası ve yerleşim yerleri sular altında kalmasının ardından Kızılay, mağdur olan vatandaşlara 5 gün boyunca sıcak yemek dağıtımına başladı.

Hatay Havalimanı ve çevresinde sular altında kalan Amik Ovası'nda yerleşim yerlerindeki vatandaşlarda su baskını ile zor günler yaşıyor. Sıkıntılarını yerinde dinleyen Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay, gönüllü ekipleri ile bölgede 5 gün boyunca sıcak yemek vereceklerini söyledi. Günay, "5 gün boyunca sabah sıcak çorba, öğlen ve akşam 3 kap sıcak yemek dağıtma işlemine başlandı. Ayrıca 500 battaniye 200 gıda kolisi planlandı. AFAD başkanlığında bölgede kriz masası kuruldu. Devletimiz var olsun" dedi.



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