Kızılay'dan Akçakele'de ki minik öğrencileri oyuncak desteği

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, Kızılay tarafından okul öncesi sınıflarda eğitim gören öğrenciler çeşitli oyuncak ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.Türk Kızılayı tarafından bağışlanan okulöncesi eğitim materyalleri Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Kadir Akgündüz, Kızılay İnsani Yardım Operasyonu Operasyon Yöneticisi Fatih Kökcan, Kızılay Şanlıurfa İl Ekip Başkanı Ayhan Karagül ve Kızılay ekibi eşliğinde Bükdere Anaokulu ziyaret edilerek dağıtıma başlandı.Çocukları sevindirmek amacıyla eğitime tam destek programı doğrultusunda bağışlanan oyuncaklar Akçakale ilçesindeki anasınıflarının eksikliklerine katkı sağlayacak.

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