Kızılay Bandırma Şubesi'nde babadan oğula başkanlık

Ümit BABACAN/BANDIRMA,(Balıkesir), () - KIZILAY Bandırma Şube Başkanlığı'nı aralıksız 43 yıl sürdürdükten sonra görevini noktalayan Mehmet Özümüt’ten boşalan göreve oğlu Halil Özümüt seçildi.

Genel Kurul toplantısına AK Parti Bandırma Belediye Başkanı Adayı Alp Bostancı, AK Parti Bandırma İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Doğan, AK Parti Bandırma İlçe Kadınlar Kolu Başkanı Zeynep Özgün ve çok sayıda üyeler katıldı. 165 üyeye sahip 104 üyenin sandığa giderek oy kullandığı genel kurulda 38 oy alan Ali Kemal Sert’e karşılık 66 oy alan Halil Özümüt seçimin galibi oldu. Yeni başkan Halil Özümüt, kendisini bu göreve layık gören genel kurul üyelerine teşekkür etti ve babasından teslim aldığı bayrağı daha iyi yerlere taşımak için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

43 yıl aralıksız Kızılay Bandırma Şubesi Başkanlık görevini sürdüren Mehmet Özümüt, genel kurulda yaptığı son konuşmanın ardından gözyaşlarıyla veda etti. Mehmet Özümüt’e yıllarca yaptığı görevi nedeniyle Divan Başkanı Çetin Sever tarafından plaket verildi. Yaptıkları işlerden bahseden Mehmet Özümüt, şu an 17 personele sahip bir şube olduklarını belirtirken, "Ramazan'dan Ramazan'a 50-60 haneye yetecek kadar gıda kolisi dağıtıyorduk. Şimdi bu rakam binleri geçti. Bu faaliyetleri yaparken bizlere yiyecek, giyecek, ayakkabı bağışında bulunan tüccarımıza, esnafımıza sonsuz teşekkür ederim" dedi.

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