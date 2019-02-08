Kızılay'a kan bağışı yaptı

YALOVA Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ve müdürlük personeli, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

İl Müdürlüğü bahçesinde stand açan Kızılay Yalova Şubesi’nin kan bağışı otobüsünde kan veren İl Müdürü Suat Parıldar yaptığı açıklamada kan vermenin önemine dikkat çekti. Müdür Parıldar, “Kan bağışı toplumsal yardımlaşmanın belki de en önemli noktasıdır. Hiçbirimiz başımıza ne zaman neyin geleceğini bilemeyiz. Bir kan anonsu duyduğumuzda içinde bulunduğumuz umursamaz tavrın bir insanın hayatına mal olabileceğini unutmamamız gerekiyor. Aynı durum her an bizim başımıza da gelebilir. Bağışlayacağımız bir ünite kan başka birine hayat verebilir. Biz de bu amaçla personelimizle birlikte Kızılayımızın çağrısına kulak vererek kan bağışında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

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