'Kızıl Fırtına'dan 2 madalya

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyespor sporcusu Hasan Mert Kızıl, Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'ndan 2 altın madalyaya döndü.

Muratpaşa Belediyespor'un başarılı sporcusu Hasan Mert Kızıl, 14 - 20 Ocak tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda ringe çıktı. Büyükler, yıldızlar, gençler ve minikler kategorilerinde düzenlenen ve 60 ilden yaklaşık 2 bin sporcu katıldığı turnuvada Muratpaşa'nın Kızıl Fırtınası, 94 kilogram lightcontact ve artı 94 kilogram kicklight branşlarında altın madalya kazandı. Birincilik kürsüsünde Muratpaşa Belediyesi bayrağı açan başarılı sporcu, bu yıl yapılacak dünya şampiyonlarında milli formayı giymek yolunda önemli bir virajı geçtiğini söyledi.

Bundan sonra hedefinin nisan ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Avrupa Kick Boks Şampiyonası olduğunu belirten Kızıl, “Sonrasında Ekim ayında Bosna Hersek'te, kasım ayında ise yine Antalya'da Dünya Kick Boks Şampiyonalarından altın madalya ile dönmeyi hedefliyorum. Son iki şampiyonlukla birlikte bugüne kadar elde ettiğim Türkiye şampiyonluğu sayısı 9'a ulaştı. Bu yolda bana her türlü desteği veren, güvenen Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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