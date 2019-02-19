Kızdığı babasının aracına ateş etti

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da tartıştığı babasının aracına pompalı tüfekle ateş eden Arif Sabanlı, olay yerinde kaçtı.

Olay, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında yaşandı. Arif Sabanlı, hurdacılık yapan babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabanlı, evinden getirdiği tüfeğiyle birlikte cadde üzerinde duran babasına ait 07 FKM 55 plakalı hafif ticari otomobile 3 el ateş etti. Aracın arka ve sol camlarının kırılması üzerine Sabanlı olay yerinden kaçtı. Polis, Sabanlı'yı yakalamak için çevrede araştırma yaptı.

Aracına zarar veren oğlundan şikayetçi olmayan baba Sabanlı, polise ifade verdi. Daha önce kardeşini bıçakla yaraladığı iddia edilen Arif Sabanlı'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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