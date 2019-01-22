'Kız Kardeşim' projesi başlıyor

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, Habitat Derneği tarafından yürütülen 'Kız Kardeşim' projesini Antalyalı kadınlarla buluşturuyor. Proje kapsamında ilk eğitim 'Sosyal medya okuryazarlığı' alanında 25 Ocak'ta Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde verilecek.

Muratpaşa Belediyesi, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen aktivistler tarafından 1997'de kurulan ve sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan Habitat Derneği'nce yürütülen 18- 55 yaş arası kadınlara yönelik 'Kız Kardeşim' projesini Antalyalı kadınlarla buluşturuyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İTÜ ve Coca-Cola Türkiye'nin de ortak olduğu projeyle, kadınların ekonomik ve sosyal konumlarının güçlenmesi, bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almaları ve toplumsal, ekonomik konumlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Abdullah Sevimçok Sivil toplum ve İnovasyon Merkezi'nde kadınlara yönelik düzenlenecek eğitim programı 'Sosyal medya okuryazarlığı' dersiyle başlayacak. Sosyal medya nedir, sosyal medya tarihi, sosyal medyanın yararları ve zararları, itibar yönetimi, yeni medya ve sosyal medya araçları, konularını kapsayan eğitim 25 Ocak Cuma saat 14.00 - 16.00 arasında düzenlenecek.