'Kıyısız Dalgalar', Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde

ANTALYA, () - RESSAM Onay Akbaş'ın 35 yıldır ürettiği eserlerden oluşan 'Kıyısız Dalgalar' sergisi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.
Muratpaşa Belediyesi'nin, açıldığı günden itibaren Antalya'nın kültür ve sanat merkezi haline gelen Türkan Şoray Kültür Merkezi, Onay Akbaş'ın 35 yıldır ürettiği eserlerden oluşan 'Kıyısız Dalgalar' sergisine evsahipliği yapmaya başladı.
Salvador Dali'nin 'Zodyak/Pantagruel', Hayati Misman sergilerinin ardından, 8 Şubat Cuma günü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katıldığı törenle açılan Onay Akbaş'ın Antalya'daki ilk kişisel sergisi, 3 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, Şebnem Bahar Sanat Galerisi işbirliğiyle gerçekleştirildi.
Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı serginin açılışında konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “30 yıldır Paris'te yaşayan ressam Onay Akbaş'ın Antalya'daki ilk kişisel sergisini sanatseverle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Antalya'da yaşayan sanatseverler adına kendisini kutluyorum" dedi.
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