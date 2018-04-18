KİTVAK'la çocuklarla bayramı kutladı

KEMİK İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK), kanser hastası çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi etkinlik düzenledi.

Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde tedavileri devam etmekte olan çocuklar, aileleri ve sağlık çalışanları ile buluştu. Genç KİTVAK'lılar tarafından hazırlanan tiyatro oyunuyla bol bol gülen çocuklar, özel bir okulun öğrencilerinin kendileri için söyledikleri şarkılara eşlik etti. KİTVAK yöneticileriyle birlikte pasta kesen çocuklara çeşikli hediyeler dağıtıldı.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

FOTOĞRAF