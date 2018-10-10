KİTVAK Konukevi’nin 7'nci yılını kutladı

İZMİR’de hasta ve hasta yakınlarının barınma sorununu çözmek amacıyla Ege Üniversitesi Kampüsü’nde hizmete açtıkları KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nin yedinci senesini kutlayan Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) yönetim kurulu üyeleri, konukevinde konaklamakta olan hasta ve hasta yakınlarıyla bir basın toplantısı düzenledi. Bağışçı ve hayırseverlerle yürüttüğü 'Askıda Oda' projesi kapsamında 102 hastaya yardım ederek, konukevlerinde 116 bin 482 geceleme gerçekleştiğini belirten KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul, bağışçılara teşekkür ederek, yardımların devamlı olmasını dilediğini söyledi.

22 yıldan bu yana hasta ve hasta yakınlarının umudu olmaya devam eden Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) yönetim kurulu üyeleri, hasta yakınlarının barınma sorunlarını çözmek amacıyla Ege Üniversitesi Kampüsü’nde 7 yıl önce hizmete açtığı KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nde basın toplantısı düzenledi. Konukevinde konaklayan hasta ve hasta yakınlarının da bulunduğu toplantıya KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul, EÜ KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Müdürü Ayşen Sülün ve KİTVAK yönetim kurulu üyeleri katıldı. Konukevinde açıldığı günden beri konaklayan bir hasta ve hasta yakınları ile birlikte KİTVAK’ın 7'nci yılına özel bir pasta kesildi.

HASTA YAKINLARINA KALİTELİ KONAKLAMA İMKANI

Vakfın faaliyetleri ile İzmir’e ve ülkeye kattığı değerden söz ederken, ekonomik yönden zorluk içindeki hasta ve hasta yakınlarının umudu olmaya devam edeceklerinin altını çizen KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul, "KİTVAK güzel İzmirimizde kurulmuş, çok kıymetli bağışçı ve hayırseverlerle bugünlere ulaşmış, hasta ve hasta yakınlarına umut olmak adına 3 büyük eseri hizmete sunup, 50 milyon TL’lik yatırım yaparak örnek bir imece organizasyonuna imzasını atmıştır" dedi.

KİTVAK’ın ekonomik gücü yetersiz hasta ve hasta yakınlarını soğukta, yağmurda, hastane bahçelerinde, koridorlarında yatmaktan kurtarmak amacıyla Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerinin hastane kampüslerinde hayata geçirdiği iki ‘konukevi’ projesinin de hedefine ulaştığını söyleyen Ramazan Soncul, "Vakfımızın 7 yıl önce Ege Üniversitesi’nde 7 Ekim’de hizmete açtığı KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Kitvak-Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nde toplam 116 bin 482 geceleme gerçekleşmiştir. Konukevlerimizde konaklayan hasta ve yakınları; güleryüzlü kaliteli hizmetten, konukevinin tedavilerini sürdürdükleri hastane yerleşkesinde olmasından dolayı çok memnun. Her iki konukevimizin yöneticilerine ve konukevi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" diye ifade etti.

2018 ‘ASKIDA ODA’ YILI

Ramazan Soncul, 2018 yılını ‘Askıda Oda’ yılı ilan ettiklerini ve yıl boyunca bu kapsamda bağışçı ve hayırseverlere çağrıda bulunduklarını hatırlatırken, 2014 yılı Aralık ayında başlanan bu uygulama kapsamında Ege Üniversitesi Kitvak Konukevi ve Dokuz Eylül Üniversitesi KİTVAK-Abdulrezzak Sancak Konukevi’nden 102 hasta ve hasta yakınının toplam 4 bin 128 gece vakıf tarafından ücretsiz olarak konuk edildiğini söyledi.

Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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