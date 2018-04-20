Kitreli’nin bilinmeyen güzelliğine yolculuk

NİĞDE'nin Çiftlik İlçe Kaymakamlığı'nın düzenlediği doğa yürüyüşlerinin 3'ncüsü ilçeye bağlı Kitreli Kasabası'nda gerçekleştirildi.Kitreli Barajı'dan başlayan doğa yürüyüşüne 40 kişi katıldı. Vadi içinden yürüyüşe başlayan doğaseverler 2,5 saatlik bir yürüyüşün ardından Uyuz Göletine ulaştı. Alanda yapılan piknik sonrasında Kitreli Köy Meydanı ziyarete edildi. Çiftlik Kaymakamı Çağlar Partal, bölgede saklı kalmış bir çok güzelliğin keşfedilmeyi beklediğini söyledi. Partal, "Kaymakamlık olarak Çiftlik İlçesi ve İlçeye bağlı bölgelerde düzenlediğimiz doğa yürüyüşleri ile hem sağlıklı yaşam için hareket ediyoruz. Hem gittiğimiz yerlerde vatandaşlarla bir araya geliyor hem de saklı kalmış bir çok güzelliği adım adım keşfetme imkanı buluyoruz" dedi.

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