Kiteboard ustaları Adana’da buluşuyor

ADANA,()- Temiz denizin sembolü Mavi Bayraklı plajlarıyla turizmde yıldızı parlayan Adana’nın Yumurtalık İlçesi, en popüler ekstrem sporlardan kiteboard (uçurtma sörfü) tutkunlarının nefes kesen yarışlarına sahne olacak.

Haylazlı sahilinde 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda organize edilen 4. Yumurtalık Kiteboard Festivali’nde 100’ü aşkın sporcu rüzgar ve dalgalarla dans edecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yumurtalık Belediyesi’nin destekleriyle, Çukurova Kiteboard Akademi’nin evsahipliğinde Haylazlı sahilinde organize edilen Yumurtalık Kiteboard Festivali’nde yarışlar Formula Kite Hydrofil, Twintip Slalom ve Extrem Team disiplinlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Yelken Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Formula Kite Heydrofil ve Slalom Türkiye Şampiyonası’nın ilk ayak yarışları da 4. Yumurtalık Kiteboard Festivali’nde yapılacak. Adana’nın ve Yumurtalık’ın sportif anlamda tanıtımına büyük katkı sağlayacak festivalde, Aarhus Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcular da belirlenecek.

Yumurtalık Kiteboard Festivali’nde dereceye giren sporculara, kupa ve madalya verilecek.

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