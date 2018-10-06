Kitapseverlerden halk kütüphanesine yoğun ilgi

Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), () – MERSİN’in Silifke ilçesinde geçtiğimiz günlerde açılan Dr. Ali Su Halk Kütüphanesi, büyük ilgi görüyor.

Silifke Belediyesi, Göksu Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde açılan Dr. Ali Su Halk Kütüphanesi, hafta içi ve hafta sonu günlerinde kitapseverlerin akınına uğruyor. Üniversite öğrencilerinin yanında, çeşitli sınavlara hazırlanan ya da sakin, huzurlu bir ortamda kitap okumak isteyenlerin tercih ettiği kütüphane, her gün büyük bir yoğunluk yaşıyor.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, geleceğin teminatı çocuklara yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu belirtti. Başkan Turgut, adı kütüphaneye verilen Dr. Ali Su’nun geçmişte ilçeye hem sağlık hem de diğer alanlarda büyük hizmetler verdiğini ifade ederek, "Bu kente hizmet eden, emeği geçen ve bu kentin bugünlere gelmesinde katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. İsmini Dr. Ali Su verdiğimiz Halk Kütüphanemiz farklı ve renkli iç mimari tasarımıyla, yeni ve geniş kitap seçenekleriyle, yapılacak olan bilgisayar ve internet hizmetleriyle çocuklarımızın kendilerini özel hissetmelerini sağlayacaktır. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza ve gençlerimize yapılacak yatırımın en önemli yatırım olacağının bilincindeyiz. Bu kapsamda kentimizde okuma ve kütüphane ağını geliştireceğiz. Belediye olarak kentimizin tüm renklerini seviyoruz. Değerlerimize halkımızla birlikte sahip çıkıyor, çıkmaya da devam ediyoruz. Güzel ülkemizin huzurunu halkımızla ve bu kente hizmet etmiş değerlerle korumaya devam edeceğiz" dedi.

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