Kitaplarındaki şiirden rap şarkısı yaptılar

ENEZ(Edirne),()-EDİRNE'nin Enez ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, kitaplardaki sözleri kullanarak, bestesi kendilerine ait olan bir rap şarkısı yaptı.

İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersinde 'Kurallar ve Toplumsal Ahenk' konusu kapsamında farkındalık yaratmak isteyen Enez Cumhuriyet İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, okul kitaplarında yer alan bir şiiri besteleyerek, rap şarkısı yaptı.

Ayrıca yapılan çalışma ile öğrencilerin konuyu daha iyi kavramaları ve hayatları boyunca vatana millete yararlı, devletini milletini seven öğrenciler olmaları amaçlandı. 'Kurallar ve toplumsal ahenk' isimli rap parçası dinleyenlerden büyük beğeni aldı.