Kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödül

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde,'Kitap Okuma Etkinliği' yarışmasında dereceye giren öğrenciler bisiklet ile ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Meslek ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik 'Kitap Okuma Etkinliği' yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere Kaymakamlık Toplantı salonunda düzenlenen törenle bisiklet ile ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Şube Müdürleri Mehmet Akdoğan ve Şahin Yeter ile Okul Müdürleriyle birlikte Yarışmada İslahiye Birincisi ve Gaziantep ikincisi Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Öğrencisi Esme Şahbudak, Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nisanur Kılıç ilçe ikincisi ve İl üçüncüsü Ayşenur Çetin, ilçe Dilara Köse ise üçüncü oldu.

Bisiklet ile ödüllendirilen Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, "Kitap okuma etkinlikleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğümüz ve okullarımız öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek, onların kendilerini ifade edebilme becerilerini ve empati kurma yeteneklerini geliştirecek kazanımlar sağlanmasını amaçlandığını, Kitap okuma etkinliğine katılan öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerini ve okullarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

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