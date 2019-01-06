Kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, okulların 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerine yönelik ülke genelinde kitap okuma yarışması düzenlendi. Etkinliğinin Bursa il finalinde dereceye giren öğrencilere yönelik Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda ödül töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, kendisine bağlı okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik ülke genelinde ‘kitap okuma etkinliği’ düzenledi. Öğrencilere kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, kendine güven duygusunu geliştirmek ve sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilincini kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin Bursa ayağında dereceye giren öğrencilere ödül töreni düzenlendi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen törende öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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