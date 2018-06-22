Kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler Çanakkale ve Konya'ya gezisine gönderildi

AKŞEHİR Bir Milyon Kitaba Koşuyor projesi kapsamında Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler Akşehir Belediyesi tarafından Çanakkale ve Konya gezisine gönderildi.Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Eğitim Center Yayınevi İşbirliği ile düzenlenen 'Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor ' projesi kapsamında Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere Akşehir Belediyesi tarafından Çanakkale ve Konya gezisi armağan edildi. Geziye katılacak öğrenciler ve aileleri için Nasreddin Hoca Meydanı’nda uğurlama töreni düzenlendi. 90 öğrenci Çanakkale'ye gönderilirken 110 öğrenci ve veliside Konya'ya gönderildi.Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor” projemiz kapsamında kitap okuma yarışmasında derece yaparak Çanakkale gezisini hak eden öğrencilerimizle birlikte aileleri de Çanakkale’ye gidiyor. 30 öğrencimizi aileleriyle birlikte 90 kişilik bir kafile halinde iki otobüsle Çanakkale’ye uğurluyoruz. İnşallah sağlıcakla gidip sağlıcakla memleketimize dönmeyi mevlam onlara nasip eylesin. Tarihimize not düşüren, destan yazdığımız o Çanakkale’yi, o vatanı kanları, canları pahasına bize emanet etmek için yoğun mücadele veren destan yazan ecdadımızın orada nasıl bir destan yazdığını, bu memleketimizi emanet etmek, miras bırakmak için nasıl gayret gösterdiğini orada inşallah yavrularımız aileleriyle beraber görecekler yaşayacaklar. Döndükleri zaman her zamankinden daha fazla memleketimize sahip çıkacaklardır diye düşünüyorum. Bu memleketi bu cennet vatanı aldığımız yerden daha güzel yerlere taşımak için gayret edeceklerdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşma noktasında var gücümüzle gençlerimizle beraber çalışacağız.” dedi.Başkan Akkaya’nın konuşmasının kafileler dualarla uğurlandı.FOTOĞRAFLI