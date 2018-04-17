Kitap getiren maçı ücretsiz izleyecek

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () - TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği ihtiyacı olan okullar için kitap kampanyası düzenledi. Darıca Gençlerbirliği'nin hafta sonu oynayacağı Anagold 24 Erzincanspor maçına kitap getirecek taraftarlar, maçı ücretsiz izleyecek.

TFF 3. Lig 2. Grupta son 3 maça girilirken en yakın rakibinin 3 puanla önünde bulunan ve 10 yıl aradan sonra şampiyon olarak yeniden 2. Lige yükselmek isteyen Darıca Gençlerbirliği, hafta sonu sahasında Anagold 24 Erzincanspor ile karşılaşacak. Kulüp yönetimi karşılaşma öncesi ihtiyaç sahibi okullar için kitap kampanyası düzenledi. 'Bir Kitapta Sen Getir' isimli kampanya çerçevesinde maça gelirken bir kitap getiren izleyicilerden bilet ücreti alınmayacak.

Kulübün Onursal Başkanı Şükrü Karabacak, şampiyonluk parolasıyla çıktıkları ligde takıma olan inançlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini ifade ederek, "İlçemizdeki birlik ve beraberlik tablosu bize 2. Lig hedefimize varmak için güç veriyor. Bugüne kadar hep birlikte başarısı için ter döktüğümüz kulübümüzün önümüzdeki maçları da kazanarak 2. Lige çıkacağımıza inancımız tam. Bu zorlu süreçte başta ilçemizdeki sporseverler olmak üzere, Gebze, Çayırova, Dilovası ve Kocaeli'nin diğer ilçelerinden herkesi bu coşkuyu yaşamak üzere 22 Nisan Pazar günü saat 15.30'da Darıca Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Darıca Gençlerbirliği - Anagold 24 Erzincanspor maçına bekliyorum" dedi.