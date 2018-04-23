Kitap fuarında yazarlar ile okuyucular bir araya geliyor

Aleyna BAYRAM/TRABZON,() - TRABZON Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Doğu Karadeniz’in en büyük kitap fuarında düzenlenen söyleşi ve imza günlerine kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor.

130 yazar ile 130 yayınevinin yer aldığı fuarın üçüncü gününde Sebahattin Yaşar, Başbakanlık Başmüşaviri Necdet Subaşı’nın yanı sıra Rahim Türk, Ercan Uçan, Fikret Eroğlu, Beyza Alkoç, Cem Gülbent, Necmettin Şahinler, Ali Bayram, Mustafa Öztürk, Bilal Sami Gökdemir, Bayramı Beder, Hayrettin Orhanoğlu, Ayşen Bozkuş ve Ömer Turan imza günleri ve söyleşi etkinliğiyle okuyucularla buluştu.

Öte yandan Zeus Kabadayı ve Caner Yaman'ın da fuara yarın katılarak imza günü gerçekleştireceği belirtildi.