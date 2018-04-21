Kitap fuarında hafta sonu yoğunluğu

Selçuk BAŞAR/TRABZON,() - TRABZON Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Doğu Karadeniz’in en büyük kitap fuarına kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor.

20-29 Nisan tarihleri arasında Varlıbaş AVM’de yapılacak fuarda hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar fuarı ziyaret ederek kitap aldı. 130 yazar ile 130 yayınevinin yer aldığı fuarda yerel ve ulusal bazda tanınmış pek çok yazar söyleşi ve imza programları ile kitapseverlerle de bir araya geldi. Fuara katılan yayınevleri ve yazarlar ilgiden oldukça memnun olurken, fuarı ziyaret eden kitapseverler de, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür etti.