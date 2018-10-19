Kitap Fuarına ziyaretçi akını devam ediyor

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, fırsat buldukça Dünya Ticaret Merkezinde düzenlenen 2. Kayseri Kitap Fuarını sıklıkla ziyaret ediyor. Ticaret odası Başkanı Ömer Gülsoy'la fuar gezen Çelik, ziyaretçi sayısının geçen yılın ilk 5 gününe göre yüzde 25 artış gösterdiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, 2. Kayseri Kitap Fuarı’ndaki tüm stantları gezerek fuarı ziyaret eden vatandaşlarla görüştüler. Başkan Çelik, kitap satın alarak aileleriyle fuarı gezen bazı çocuklara hediye etti. Mustafa Çelik ve Gülsoy, fuar alanındaki Kayserili yazarların standını da ziyaret etti. Kayserili yazarlarla sohbet eden Çelik ve Gülsoy, daha sonra İhsan Süreyya Sırma’nın “Müslümanlar Neden Bu Halde” konulu konferansını izlediler.

Kayseri Kitap Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “İl dışından ziyaretçiler olduğunu da gördük. Bu da bizim için sevindirici. Kayserimize yakışan, prestijli ve güzel bir fuar oldu. Geçen sene de iyiydi, bu sene daha güzel oldu. Önümüzdeki sene daha iyi olacak. Buralarda bir panayır değil fuar olsun ve Kayserimizin marka değerine katkıda bulunsun istiyoruz” diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de fuarın 5 günlük ziyaretçi sayısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretçi sayısının ilk beş günde 398 bin olduğunu söyledii

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