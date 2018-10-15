Kitap fuarına 2 günde 150 bin ziyaretçi

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte Kayseri Kitap Fuarı’nı gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çelik, 2 günde ziyaretçi sayısının 150 bin kişiyi geçtiği Kitap Fuarı’na tüm Kayserilileri davet etti.

Fuara büyük ilgi gösteren Kayserililere teşekkür eden Başkan Mustafa Çelik, “Böyle güzellikler takdir görürse değer buluyor. Cumartesi günü fuarın ilk gününde 65 bin kişi ziyaret etti. Bugün ziyaretçi sayısı daha da arttı. Demek ki Kayserili iyi yapılan organizasyonun kıymetini biliyor. Hedefimiz Kitap Fuarı’nda İstanbul’u yakalamak ve geçmek. Her gün çok sayıda şair ve yazar geliyor. Herkes kendine yer bulabiliyor. İdeolojik ayrım yapmadan her kesimden katılım sağladık” dedi.

Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da “Kayseri üretim şehri. Sadece sanayisiyle değil, zihniyle ve kalbiyle de üreten bir şehir. Bu faaliyet toplumun her kesimini kucaklayan önemli bir kültürel faaliyet. Paramızla övünmemiz, varlığımızla, makamımızla övünmemiz bir anlam ifade etmez; ama kaç kitap okuduğumuzla övünebiliriz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte fuardaki tüm stantları gezdi. Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesi’nin standında Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından çıkarılan Medeniyetler Şehri Kayseri’yi her yönüyle tanıtan kitapla ilgili Taner Yıldız’a bilgi verdi. Milletvekili Yıldız ve Başkan Çelik, Kitap Fuarı’nı gezerken fuara katılan yazarlardan Yavuz Bahadıroğlu ile karşılaştılar ve sohbet ettiler

İlk gününde 65 bin 416 kişinin ziyaret ettiği 2. Kayseri Kitap Fuarı’nı ikinci gününde ise 85 bin 782 kişi ziyaret etti.

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