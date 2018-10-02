Kitap fuarına 130 yayınevi 250 yazar katılacak

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Mustafa Çelik, geçen yıl 582 bin kişinin katılımıyla Türkiye’nin takdirini kazanan Kitap Fuarı’nın 2'ncisini 13-21 Ekim tarihleri arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde yapacaklarını açıkladı. Başkan Çelik, fuara 130 yayın evi ve 250’yi aşkın yazar, şair ve sanatçının katılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kayseri Kitap Fuarı 13 Ekim’de kapılarını açıyor. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde açılacak olan kitap fuarı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, geçen yıl yaptıkları Kitap Fuarı ile Kültür Şehri Kayseri’ye yakışır bir rekor kırdıklarını belirtti. 15 milyon nüfuslu İstanbul’da yapılan fuardan sonra en büyük ilgiyi Kayseri Kitap Fuarı’nın gördüğünü hatırlatan Başkan Çelik, “Okuyan ve okutan şehir hedefiyle çok başarılı bir fuar gerçekleştirdik. Hemşerilerimizin kültüre ve okumaya olan ilgisi bizleri son derece mutlu etti. Geçen yılki özen ve titizlikle çok daha kapsamlı bir fuarın hazırlıklarını yaptık ve 13 Ekim’de açılışını gerçekleştireceğiz. 9 gün sürecek olan fuara tüm hemşerilerimi davet ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2. Kayseri Kitap Fuarı ile ayrıca önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştireceklerini de belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından fuar alanında kurulacak olan stantta “Sıfır atık projesine" destek vereceklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Atığını Getir, Kitabını Götür” sloganı ile kampanyaya katılacak olanlara kitap hediye edeceklerini kaydetti.

Kitap Fuarı’na gitmek isteyenlere ulaşım kolaylığı sağlayacaklarını da dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Fuar süresi boyunca şehrin belirli bölgelerinden ring servisleri ile fuar alanına ücretsiz ulaşım sağlanacak. Ayrıca şehrimizdeki okullarımızdan öğrencilerin fuara katılımını sağlamak amacı ile okullarımızdan fuar alanına ücretsiz servis imkanı sunacağız. Bu kapsamda yaklaşık 200 bin öğrenci ve 9 bin öğretmenin fuara katılımını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

ÖNEMLİ İSİMLER GELİYOR

2. Kayseri Kitap Fuarı’na 130 yayın evi ve sahaf, 250’yi aşkın şair-yazar ve sanatçının katılacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, fuar süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleri yapılacağını kaydetti. 2. Kayseri Kitap Fuarı’na Ahmet Şimşirgil, Aşkım Kapışmak, Balçiçek İlter, Bekir Develi, Beşir Ayvazoğlu, Canan Karatay, Cansu Canan Özgen, Erdoğan Arıkan, Erem Şentürk, Erhan Afyoncu, Hülya Koçyiğit, İclal Aydın, İlber Ortaylı, Kahraman Tazeoğlu, Mehmet Metiner, Mete Yarar, Pelin Çift, Sibel Eraslan, Sinan Akyüz, Yavuz Bahadıroğlu, Yavuz Bülent Bakiler gibi önemli isimler katılıyor.

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