Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Valiliği tarafından 20- 29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı yoğun ilgi gördü.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında hayata geçirilen Afyonkarahisar Kitap Fuarı, kitap severleri buluşturdu. 100'e yakın yayın evi ve 100 bine yakın kitabın yer aldığı fuara özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen kitap fuarına katılan bir yayın evi sahibi Tolga Uluaydın, fuarda yer almaktan keyif aldıklarını söyledi. Uluaydın, "İyi ki gelmişiz. Fuarın 3'üncü günündeyiz Ama ilginin daha da artacağına inanıyoruz. Kitap fuarının illere katkısı büyüktür. Şu an bizim burada olmamız, Afyonkarahisar'a ve ekonomiye katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra okullara, öğrencilere, eğitimcilere katkı sağlıyor. Buradan alacakları kitapları yüzde 50 daha ucuza okuma fırsatı bulacaklar. Bu tür organizasyonları ve fuarları destekliyoruz" dedi.

Gazeteci Kenan Gürbüz, fuarın Afyonkarahisar'a çok ciddi getirisi olacağını belirterek, "Bu fuarın Afyonkarahisar'da açılması çok önemli. Çünkü Afyonkarahisar milli mücadelenin önemli kentlerinden bir tanesidir. Böyle bir fuara ev sahipliği yapması çok anlamlı. Fuara katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ama en önemlisi bu fuarı düşünen ve hayata geçirenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kum sanatçısı Tufan Köylü, fuarın yazanla okuyanın bir araya geldiği anlamlı bir fuar olduğunu vurguladı. Köylü, şöyle dedi:

"Ben kum sanatı gösterisi yapmak için buraya geldim. Her zaman şunu söylerim; yazan olmasaydı okuyan olmazdı, okuyan olmasaydı yazan olmazdı. Burada yazan ve okuyanların aynı çatı altında birleşmesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Bugün Afyonkarahisar'da ilk program olduğunu biliyorum. İnşallah bunun devamının geleceğini tahmin ediyorum. Artık bu geleneksel hale gelmeli."

Kitap fuarını ziyaret eden lise öğrencisi Ayşe Yılmaz, "Etkinliğe bayıldım ve devamı gelmeli. Bizler acısında önem arz ediyor" dedi.

Lise öğrencisi Aslı Varlı, "Fuar kesinlikle çok güzel ve her sene olmalı. Birincisi olmasına rağmen çok güzeldi. Arkadaşlarıma ve tanıdıklarıma fuarı tavsiye edeceğim" diye konuştu.

'FUARIMIZ DÜĞÜN HAVASINDA GEÇİYOR'

Fuarı düzenleyen şirketin Genel Koordinatörü Mehmet Abdioğulları, 100'e yakın yayın evi ve 100 binden fazla kitabın fuarda buluştuğunu hatırlattı. Abdioğulları, şunları söyledi:

"Yayın evleriyle bizim getirdiklerimizle birlikte 150'nin üzerinde ulusal yazarımız var. Burada imza günü ve söyleşiler düzenliyorlar. Bunun yanı sıra 50'ye yakın yerel yazarımız var. Bunları okuyucularımızla buluşturmayı hedefledik. Amacımıza da ulaştığımızı düşünüyoruz. 9 günlük bir süreç içerisinde kitap fuarımız düğün havasında geçmektedir."

'9 GÜN BOYUNCA BU ŞÖLEN DEVAM EDECEK'

Vali Mustafa Tutulmaz da kitap fuarını düzenlemelerindeki amacın Afyonkarahisar'ın kültürel değerini arttırmak ve tanıtımını sağlamak olduğunu vurguladı. Vali Tutulmaz, fuarla vatandaşı yazarlar ve sanatçılarla bir araya getirdiklerini kaydederken, "Fuara gelen yazar ve sanatçılarımızın vatandaşımızla yakın irtibat kurabilmeleri için bu etkinliği düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlimiz bir kültür şöleni yaşıyor. 9 gün boyunca bu şölen devam edecek. Bütün halkımızı bu şölenin bir parçası olmaya davet ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI