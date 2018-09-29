HAVALARIN soğumasıyla İzmir Kemeraltı Çarşısı’ndaki kıyafet dükkanlarının vitrinleri de yeni sezona geçti. Geçen sene 25 TL olan kazak, bu yıl 45 TL'ye, geçen yıl fiyatı 65- 75 TL civarında olan mont bu sene 120-135 TL'den satılıyor.

İzmir’de de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Kemeraltı Çarşısı'nda vitrinler değişti. Yazlık kıyafetlerin yerini kışlıklar aldı. Kışlıklar vitrine yüzde 50 zamlı çıktı. Esnaf Şehmus Kaynak, bir ay sonra kışlık kıyafetlere daha çok yer vereceklerini belirterek, "Her mevsim giyilebilen tekstil ürünleri yerini havaların soğumasıyla triko ve örgü ürünlere bıraktı. Bir- iki ay sonra kışlık kıyafetlere daha çok ağırlık vereceğiz. Bizim en çok pantolon grubumuz satıyor. Triko, ceket, hırka ve mont satışı da başladı. Bunların fiyatları 25- 150 TL arası değişiyor. Pantolon fiyatları 50- 100 TL arası değişiyor. Satışlar iyi, beklentimizin altında değil" diye konuştu. Satışların normal bir seyirde ilerlediğini belirten esnaf Gökhan Özveren ise şunları söyledi:

"Mevsimlik ceketler, yağmurluklar, montlar, kabanlar ön planda şuan. Bugün İzmir’de ayazla başladık. Öğlen sıcak olsa da akşamları serin olduğu için insanlar kışlık kıyafet almak zorunda kalıyor. Mevsimlik montlarda fiyatlar 150- 200 TL arası, daha kalınları ise 200- 300 TL arası değişiyor. Yaz sezonunu eylül başında bitirdik. Yeni sezon geldiği için fiyatlar indirimli değil. Bizim işlerde sezona ne kadar önce başlarsanız o kadar iyi oluyor."

Fiyatların geçen seneye göre çok farklı olduğunu belirten Adil Göktürk, "Şuanda kışa dönük mallarımızı vitrine koyup, satmaya başladık. Aldığımız mallar da her parça başına 10 TL'lik artış var. Ben yeni mal almadığım için geçen seneki malları aynı fiyatla satıyorum" dedi. Ali İnal, insanların alışverişi keyif için değil zorunlu oldukları için yaptıklarını belirterek, "Alışveriş daha çok ihtiyaç üzerine oluyor. Kemeraltı Çarşısı artık eskisi gibi kalabalık değil, okullar açıldığından beri insanlar gelmiyor. Yazın daha çok insan geliyordu" diye konuştu. Ürünleri yüksek fiyattan aldıkları için yüksek fiyata satmaya başladıklarını kaydeden Ferdi Çakar da "Penyeleri 15 TL’den satıyoruz. Triko ve kazaklar da çok artış var. Kazakları geçen sene 25 TL’ye satarken, bu sene 45 TL’ye satıyoruz. Alış da iki kat fark olduğu için satışta da fiyat arttı. Bizim de işimiz zor. Montlar geçen sene 65- 75 TL civarındaydı, bu sene 120-135 TL’ye çıktı" diye konuştu.

Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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