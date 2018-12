KARAMAN'da 373'üncü kısa dönem askerler yemin etti. Askerler törenin ardından aileleriyle buluşunca gözyaşlarını tutamadı.Karaman İl Jandarma Komutanlığı'nda 373'üncü dönem acemi eğitimini gören 85 jandarma eri bugün Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde yemin etti. Yemin törenine Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, kurum müdürleri ve yemin eden askerlerin aileleri katıldı.İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, ''Canından çok sevdiği her türlü zorluk ve kötülüklerden esirgeyerek büyüttüğü evladını her Türk genci gibi kınalarla bir bayram havası içerisinde askere gönderen değerli anne ve babalar. Kutsal vatan vazifelerini ifa etmeleri için bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız temel askerlik eğitimini başarı ile tamamlayarak karşınızda sarsılmaz bir iradeyle dimdik durmakta ve sizlerin huzurunda bu görkemli tabloyu oluşturan sizlere yüksek bir heyecan ve coşkuyla selamlayan evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Vatan ve millet sevgisi ile hizmetlerin en kutsalını yerine getiren evlatlarınız sizlerin olduğu kadar yüce milletimizinde gurur kaynağıdır” dedi.Albay Şahin'in konuşmasının ardından 85 asker, Türk bayrağının üzerindeki silahlara el koyarak yemin etti. Askerlerin yemin törenini gözyaşları içinde izleyen aileler bu anları cep telefonlarıyla kayıt etti. Yemin töreninin ardından eğitimlerde başarı sağlayan askerlere protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi. Yemin töreninin sona ermesi ile birlikte askerler kokteyl alanında aileleri ile buluştu. Üniforma ile çocuklarını gören anne ve babalar duygularına hakim olamayarak göz yaşları döktü.BEDELLİYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİMAskerlik görevinin kutsallığına dikkat çeken elektrik ve elektronik mühendisi Jandarma Er Uğur Mercimek, “Benim bedelli askerlik yapma imkanım vardı; ama ben bunu hiç düşünmedim. Benim gönlümde her zaman vatan sevgisi önde oldu. Bu üniformayı giyerek azda olsa vatanıma hizmet etmek istedim. O yüzden bedelliyi düşünmedim ve şuan için çok gururluyum” dedi.

VATAN İÇİN EVLAT YETİŞTİRMEK KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOKMUŞ

Uğur Mercimek'in gözyaşlarına hakim olamayan annesi Nevin Mercimek ise, ''Allah her anneye, her babaya bu duyguları yaşatsın. Vatanımız için evlat yetiştirmek kadar güzel bir şey yokmuş bu dünyada. Gerçekten bugün bizler burada bütün askerlerimizle bir kez daha gurur duyduk çok gurur verici birşey. Ben bize yaşattıkları bu gurur için komutanlarımıza askerlerimize tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.