Kırşehirliler otobüsleri sevdi

Salih GÜNER/ KIRŞEHİR ()-Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve 4 yıllık bir mücadelenin sonunda hizmete koyduğu Belediye halk Otobüsleri halkın beğenisini kazandı.

Kırşehir’de yaşanan trafik sorununu çözmek ve halkın ulaşımlarını özel araçlar yerine toplu taşıma ile yapmalarını sağlamak için hizmete sunulan modern Belediye Halk Otobüsleri Kırşehir’ide bir baştan bir başa vatandaşların ulaşımında kolaylık sağlıyor. 06.00’de başlayan ve bazı bölgelerde gece 12’ye kadar hizmet veren Belediye Halk Otobüsleri hem ulaşımı kolaylaştırıyor, hem de ekonomik bir katkı sunuyor.

Kırşehir’de yıllardır hizmet veren dolmuşçuların yüzde 95’inin yeni sisteme geçerek, dolmuşçuluktan vazgeçerken, yüzde 5’lik kısım ise yine yolcu taşıma hizmetlerine devam ediyor. Belediye’nin hizmete sunduğu Halk Otobüslerinin hizmetlerini takdirle karşılayan Kırşehirliler, bu konuda emekleri geçen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tekin’i kutladılar.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, bütün imkânları zorlayarak Kırşehir halkına daha kaliteli ve konforlu bir yolcu taşımacılık hizmeti verdiklerini belirterek, “1 Ekim tarihi itibariyle otobüslerimizi seferlere koyduk ve yeni otobüs sistemimizi tanıttık, yolculuk yapan insanlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti bizi de çok mutlu ediyor, kendimizi büyük şehirde gibi hissediyoruz diyorlar. Kırşehir'de 11 hat var. Bu hatlarla birlikte şehrin her noktasına ulaşım sağlayacağız. Şehirde yaşayan herkes en fazla 500 metre yürüyerek bir otobüs durağına ulaşmış olacak. Yıllardır Kırşehir'de dolmuşlar vardı. İlk defa böyle bir sisteme geçildi. İşin doğrusu toplu taşımada Kırşehir'de sistem yoktu. Hiçbir standart olmadan gece-gündüz demeden çalışan dolmuşçularımızı daha yaşanabilir bir çalışma şartları oluşturduk. Üç yıl uğraştık ama sisteme 12 dolmuşçu haricinde bütün dolmuşçular katıldı. Kırşehir halkına daha güzel hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.